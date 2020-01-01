 نائب رئيس مجلس النواب الليبي يستنكر تقاعس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تحمل مسؤوليتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب رئيس مجلس النواب الليبي يستنكر تقاعس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تحمل مسؤوليتها

أ ش أ
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 10:32 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 10:32 م

استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، "تقاعس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتراخيها عن تحمل مسؤوليتها"، مشددا على ضرورة أن تقوم البعثة بواجبها.

وقال النويري - في بيان اليوم السبت، أوردته بوابة الوسط الليبية - إن البعثة الأممية تقف مثل المشاهد عن قرب تراقب مثل غيرها، وتنتظر أن تسوء الأوضاع أكثر في ليبيا، في ظل ما يشوب الوضع العام من ارتباك وعدم استقرار يستوجب إيجاد حلول عاجلة، في انتظار اندلاع الحرب ليسهل عملها من باب استحالة أن تفعل شيئا في حال قيام الحرب سوي أن تشدد على أو تدعو إلى أو تحث على أو تستنكر ذلك، وفي الحالات القصوي قد تندد بذلك.

وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لا تملك قرارها وإلا لما أبطأت الحوار السياسي، موضحا أن البعثة أضاعت ما جرى الحصول عليه من فرصة عقب مؤتمر برلين ومدى الصلاحيات والموافقة المقدمة على مخرجات الحوار السياسي.

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