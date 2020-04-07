الاتحاد الأوروبي يراوح مكانه في قمة مساعدات اجتياز كورونا

بعد الانهيار المأساوي للاقتصاد بسبب أزمة كورونا حاولت دول الاتحاد الأوروبي في قمة خاصة يوم الجمعة الاتفاق على حزمة مالية بمليارات اليورو.

وبعد مباحثات عصيبة قالت القمة الأوروبية الخاصة مساء الجمعة في بروكسل إن فرصة الاتفاق قائمة على أقل تقدير لكنها لم تتحقق.

وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس إنه حتى الاقتراب من الاتفاق على الحزمة لم يتم التوصل إليه.

وتشاور 27 رئيس دولة وحكومة أوروبية لساعات طويلة مساء الجمعة ضمن مباحثات منفردة ثم اجتمعوا معا مرة أخرى.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قللت من حجم التوقعات بالتوصل إلى قرار بشان حزمة تعافي الاتحاد الأوروبي للخروج من أزمة جائحة كورونا.

وقالت ميركل يوم الجمعة في بروكسل خلال قمة الاتحاد الطارئة بشأن حزمة التعافي إن الجميع يتجه إلى المشاورات بحماس كبير، وأضافت: "لكن علي أن أقول إن الاختلافات كبيرة للغاية، ولذلك لا يمكنني التنبؤ بما إذا كنا سنتوصل إلى نتيجة هذه المرة... نأمل حدوث ذلك، لكن يتعين وضع الحقيقة نصب الأعين".

وأكدت ميركل أن هناك حاجة إلى "استعداد كبير للغاية من الجميع لقبول حلول الوسط، حتى نصل إلى ما هو جيد حقا لأوروبا، إلى ما هو جيد للمواطنين في أوروبا في ظل هذه الجائحة، وإلى الإجابة المناسبة على الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها"، متوقعة "مفاوضات صعبة للغاية".

وذكرت ميركل أن ألمانيا ستنضم إلى فرنسا لمساعدة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، في المفاوضات، وقالت: علينا الآن أن نعمل بجد".