حجازى يحذر الطلاب من صفحات الغش.. وبدء تصحيح العينة العشوائية للكيمياء

يختتم طلاب شعبة علمى علوم وأدبى ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدا، فيما ينتظر طلاب شعب علمى رياضة يوم الثلاثاء المقبل لإنهاء الامتحانات.

يؤدى طلاب العلوم غدا امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، ويؤدى طلاب شعبة الأدبى امتحان علم النفس والاجتماع، فى حين يؤدى طلاب شعبة الرياضة امتحان التفاضل والتكامل.

ويتكون امتحان علم النفس والاجتماع من 20 سؤالا مخصصا لها 60 درجة وزمن الاجابة 3 ساعات، والجيولوجيا من 45 سؤالا مخصصا لها 60 درجة مدة الامتحان 3 ساعات، وفى التفاضل والتكامل، 18 سؤالا مخصصا لها 30 درجة، فى زمن إجابة ساعتين فقط.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازى إن الامتحانات ستأتى وفقا للمواصفات التى وضعها المركز القومى للامتحانات ولن تخرج عنها مع الالتزام بالمنهج الدراسى المقرر، مع تخصيص بعض الأسئلة للطلبة المتميزين.

وحذر الطلاب من صفحات الغش الإلكترونى التى ادعت تسريب امتحانات اليوم مقابل مبالغ مالية، ويتسارع الطلاب فى الحجز لديها، مؤكدا أن الامتحانات مؤمَّنة بشكل تام ولا يمكن تسريبها بأى شكل، واتضح ذلك خلال جميع الامتحانات السابقة من ادعاء تلك الصفحات التسريب وعقب بدء الامتحانات تأكد الجميع ان ما تم تداوله هو امتحانات لأعوام سابقة.

من ناحية أخرى، بدأت كنترولات الثانوية العامة اليوم، تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الكيمياء، وشدد رضا حجازى رئيس الامتحانات على المصححين بضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، وبضرورة التدقيق فى تصحيح المعادلات الكيميائية وأن تكون متزنة ليحصل الطالب على درجتها كاملة.