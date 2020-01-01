قدمت حملة "Ilkley Clean River Campaign"، في مدينة سبا، بمنطقة يوركشاير، في المملكة المتحدة البريطانية، طلب مكون من 65 صفحة، في أكتوبر الماضي، لتحويل جزء من نهر وارفي، إلى منطقة ميائية يسمح فيها بالسباحة.

وحصل الأشخاص في الحملة ممن يستخدمون النهر للسباحة والتجديدف على الدعم من السياسيين المحليين ونوابهم، وشركة المياه، ووكالة البيئة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ودُشنت الحملة من قبل مجموعة من النشطاء في مجال الحفاظ على الأنهار، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إذ يحاولون الحصول على إذن للسباحة في الأنهار كوسيلة لضمان تنظيفها.

في منطقة باث، يسعى جوني بالمر، إلى الحصول على تصريح للسباحة في لوارلي وير، وهي منطقة سباحة شهيرة خارج المدينة، فيما تقوم مجموعة ناشطة تدعى "لندن ووتركيبر" بحملة من أجل السباحة في نهر التايمز.

يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة الجارديان هذا الشهر أن شركات المياه تطلق مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار عبر مصارف الطواريء البيئية، لأكثر من 1.5 مليون ساعة في عام 2019 وحدها.

ويسمح للشركات إطلاق مياه الصرف الصحي الخام من قبل وكالة البيئة لتخفيف الضغط في النظام في ظروف استثنائية، مثلما يحدث في حال الأمطار الشديدة، لكن النشطاء يقولون إن بيانات الجارديان تكشف عن النطاق الضخم لإطلاق النفايات البشرية في النهر.

لكن بعد تسعة أشهر من الموافقة على تخصيص مساحات للسباحة، تقول بيكي مالبي، من حملة "Ilkley Clean River Campaign"، إنها تعتقد أن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية تعطل تنفيذ الهدف، حتى مع مراعاة التأخيرات بسبب جائحة فيروسات العالمية.

وأضافت مالبي: "من وجهة نظري الطريقة التي يتعاملون بها هي أمر معادي للديمقراطية، متابعة: الناس هنا يريدون هذا، وهيئاتنا التمثيلية تريده، ومجلس المدينة كذلك، والنائب أيضا".