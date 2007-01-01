محافظ قنا: سيارتان مجهزتان بأحدث الوسائل والمعدات للعمل في الدوريات المرورية

قال محافظ قنا أشرف الداودي، إنه تم إمداد المحافظة بسيارتين مجهزتين للعمل في الدوريات المرورية ومرافقة الوفود والرحلات السياحية .. مشيرا إلى أن السيارتين مزودتان بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط لرصد الحالة المرورية على الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية والتعامل الفوري مع أية مخالفة.

من جانبه، قال العميد عمرو شاهين مدير إدارة المرور في قنا، إن السيارات الجديدة المطورة ستدخل الخدمة ضمن مجموعة السيارات التابعة للمرور بهدف رفع مستوى الخدمات المرورية والمساهمة في تحقيق قدر كبير من السيولة المرورية في الشوارع والقضاء على مناطق الزحام في المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لاستخدامها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لرفع كفاءة الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية والأخذ بزمام المبادرة لمواجهة التجاوزات المرورية .