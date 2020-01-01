«أكسا للتأمين» توقع شراكة تأمينية فى مجال السيارات مع «ستار» لوساطة التأمين

تم توقيع عقد شراكة تأمينية بين شركة أكسا للتأمين مصر، وشركة ستار لوساطة التأمين، إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية للسيارات ناتكو، خلال شهر يوليو؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين فى إطار استراتيجية أكسا لزيادة قنوات التوزيع الخاصة بمنتجاتها.

وأعرب أحمد ناصف، العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر، أن الشركة سوف تقوم بطرح وثيقة التأمين على السيارات للعملاء الجدد فى كل من الشركات الثلاث التابعة للشركة الوطنية: القاهرة الوطنية للسيارات، الجيزة الوطنية للسيارات والإسكندرية الوطنية للسيارات وهم الموزعون المعتمدون لسيارات ركوب مرسيدس ــ بنز فى مصر، بحيث سيتمكن العملاء من خلالها بالاستفادة بالعديد من المزايا التأمينية التى تنفرد أكسا بتقديمها.

كما تتيح الشراكة لجميع عملاء مرسيدس ــ بنز الحاليين الاستفادة بخدمة الإصلاح المباشر داخل توكيلات مرسيدس ــ بنز فى الشركات المذكورة.

كما توفر أكسا، أيضًا خدمة المساعدة على مدار 24/7 بواسطة فريق مختص بخدمة العملاء، خدمة سحب السيارة فى حال وقوع عطل ناتج عن مشكلة ميكانيكية أو حادث، والمساعدة على تغيير الإطارات، وإعادة تشغيل البطارية والتزويد بالوقود فى الحالات الطارئة.

من جانبه عبر محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة ستار لوساطة التأمين عن تفاؤله بالشراكة قائلا «نعتز بالشراكة مع أكسا وهى أحد رواد التأمين فى السوق المصرية ونتطلع للتوسع فى مجالات تعاون أخرى فى المستقبل مما يتيح لعملائنا الاستفادة من خطط حماية فى فروع تأمينية متنوعة».

وأوضح محمد حسين، العضو المنتدب لشركة ستار للوساطة، قائلًا: «سعداء بهذا التعاون، ونتعهد بتكريس خبرتنا فى مجال الوساطة، لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا».

وتقدم أكسا لعملائها فى مجال التأمين على السيارات منتجين «أوتو جو» و«أوتو هاى لاين»، سعيًا نحو تحقيق استراتيجيتها بتوفير جميع المنتجات التأمينية، لجميع فئات العملاء فى مصر من خلال كل قنوات التوزيع بالتركيز على تطوير خدمة العملاء، والابتكار المستمر.