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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى لاندلاع النيران بكاتدرائية «نانت»، الواقعة بغرب فرنسا.
ويحاول رجال الإطفاء، السيطرة على الحريق، الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ولم يتضح حتى الآن سبب اندلاعه.
مباشر.. حريق داخل إحدى أكبر كنائس #فرنساhttps://t.co/lPBu3Hk3JC https://t.co/msq2bzOPFN
— RTARABIC (@RTarabic) July 18, 2020
مباشر.. حريق داخل إحدى أكبر كنائس #فرنساhttps://t.co/lPBu3Hk3JC https://t.co/msq2bzOPFN