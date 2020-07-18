 بالفيديو.. شاهد اللقطات الأولى لاندلاع النيران في كاتدرائية نانت الفرنسية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد اللقطات الأولى لاندلاع النيران في كاتدرائية نانت الفرنسية

نور رشوان
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 11:01 ص | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 11:01 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى لاندلاع النيران بكاتدرائية «نانت»، الواقعة بغرب فرنسا.

ويحاول رجال الإطفاء، السيطرة على الحريق، الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ولم يتضح حتى الآن سبب اندلاعه.

 

 

 


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