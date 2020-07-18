عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى لاندلاع النيران بكاتدرائية «نانت»، الواقعة بغرب فرنسا.

ويحاول رجال الإطفاء، السيطرة على الحريق، الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ولم يتضح حتى الآن سبب اندلاعه.