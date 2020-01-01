 الإصابات المؤكدة بكورونا في العالم تصل إلى 14.1 مليون حالة والوفيات تتجاوز 602 ألف - بوابة الشروق
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الإصابات المؤكدة بكورونا في العالم تصل إلى 14.1 مليون حالة والوفيات تتجاوز 602 ألف

د ب أ
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 6:22 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 6:22 م

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 14 مليونا و108 آلاف و240 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 602 ألف و695 حالة وفاة، حسب حصيلة أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

وتصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والهند قائمة أعلى الدول من حيث عدد الإصابات.

وتخطت الهند يوم الجمعة حاجز المليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوزت حالات الإصابة في البرازيل المليوني إصابة.

وتجاوزت حالات الشفاء 8 ملايين و510 آلاف على مستوى العالم بحسب موقع وولد ميتر للإحصاءات.

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