 مجموعة العشرين تعتزم تمديد تعليق سداد الديون إلى نهاية 2020 - بوابة الشروق
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مجموعة العشرين تعتزم تمديد تعليق سداد الديون إلى نهاية 2020

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 11:24 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 11:24 م

تعتزم مجموعة الدول العشرين للاقتصاديات الكبرى، اتخاذ قرار بشأن تمديد التعليق الحالي لسداد ديون الدول الأشد فقرا حتى نهاية العام الجارى، لتؤجل تعهدات إغاثة إضافية في ظل تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في السعودية التي تستضيف القمة للصحفيين، اليوم السبت، بعد اجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إن جميع الدول الأعضاء بدأت في تنفيذ مبادرة تعليق خدمة الديون التي من المقرر أن تستمر حاليا حتى ديسمبر فقط وتتوقع مجموعة العشرين أن يوفر هذا التعليق 14 مليار دولار لاستغلالها في مواجهة الفيروس.

وحتى الآن، طلبت 42 دولة المساعدة بموجب الخطة، مما أدى إلى تعليق سداد ديون بقيمة 3ر5 مليار دولار. وتأتي خطوة النظر في تمديد تعليق الديون بعد نداءات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجمعيات الخيرية مثل أوكسفام.

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