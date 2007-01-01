 وزير البترول: ماضون في تطوير منظومة نقل المنتجات بأحدث نظم التحكم الآلي - بوابة الشروق
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وزير البترول: ماضون في تطوير منظومة نقل المنتجات بأحدث نظم التحكم الآلي

أ ش أ
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 3:05 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 3:05 م

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم /السبت/، إن قطاع البترول ماضي قدما في تطوير وتحديث منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية بأحدث نظم التحكم الآلي المتطور.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير عددا من مشروعات المنتجات البترولية بمنطقة عجرود بالسويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي وفقا للبرنامج الزمني، والاطمئنان على التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وانتظام العملية الإنتاجية.
تأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية لتفقد تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لاستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي.

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