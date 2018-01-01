قال المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير إن المدافع لوك شاو سيغيب عن مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد أمام تشيلسي.

وأصيب الظهير الأيسر في اللقاء أمام ناديه السابق ساوثهامبتون يوم الاثنين، وتم استبعاده هو وبديله براندون ويليامز في تلك الليلة، من الفوز على كريستال بالاس يوم الخميس.

ومع ذلك، يأمل المدير الفني أن يكون لاعب الأكاديمية ويليامز قد تعافى من إصابة الوجه التي تعرض لها ضد ساوثهامبتون في الوقت المناسب ليلحق بالمشاركة في اللقاء القادم.

وقال سولسكاير في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد :"لوك سوف يغيب عن اللقاء القادم".

وأضاف :"لم يتعافى بعد. نأمل أن يكون براندون بحال أفضل، وسيحاول الانضمام إلى التدريب اليوم. سنرى ما إذا كان يستطيع رؤية الكرة عندما يدخل! يجب أن يكون بخير".

وأكمل :"لم نر الكثير منهم (اللاعبين) لأننا أتينا للتو إلى الحصية التدريبية الآن.. لكني أفضل أن يتوفر لدي لاعبي لهذه المباراة. لا يمكننا أن نقول أن [الجدول] كان قاسيًا، هذا هو ما عليه الأمر، وعندما تتاح لك الفرصة للعب نصف النهائي، ستضغط على نفسك حتى إذا كان عليك اللعب في نفس اليوم".