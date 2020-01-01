طائرة تابعة لشركة رايان اير تهبط بسلام في أوسلو بعد تهديد كاذب بقنبلة

قالت الشرطة النرويجية إن طائرة تابعة لشركة رايان اير كانت في رحلة من لندن إلى النرويج هبطت بسلام في أوسلو يوم الجمعة بعد تهديد بقنبلة وهي في الجو مضيفة أن السلطات لم تعثر على أي متفجرات وأنها ألقت القبض على مشتبه به.

وقالت قيادة الدفاع الدنمركية في حسابها على تويتر إن طائرة حربية دنمركية من طراز إف-16 هرعت إلى مرافقة الطائرة إلى النرويج.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على بريطاني يبلغ من العمر 51 عاما للاشتباه بأنه وراء التهديد.

وفي وقت لاحق قالت الشرطة لصحيفة نرويجية إن فريقا من خبراء المفرقعات فحص الطائرة ولم يعثر على شيء.

وقال مسؤول كبير في الشرطة لوسائل الإعلام النرويجية إن الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-800، كانت تقل 142 راكبا وطاقما لم يكشف عن عدد أفراده.