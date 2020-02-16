سفير الفلبين لدى كوريا الجنوبية يستقيل على خلفية قضية تحرش جنسي

استقال سفير الفلبين لدى كوريا الجنوبية، على خلفية مزاعم بأنه تحرش بامرأة كورية جنوبية بينما كان يعمل في سول في ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية، في بيان، إنه جرى تقديم شكوى في سفارة الفلبين في سول التي حولتها آنذاك إلى مقر الوزارة في مانيلا في فبراير، بينما كان المبعوث السابق في العاصمة مانيلا في مهمة عمل.

ولم تذكر الوزارة اسم السفير في بيانها، ولكنها أشارت إلى أنه قدم استقالته في 16 مارس الماضي بعد تحقيق.

ولم تقدم أيضا توضيحا عن السبب وراء عدم الإعلان عن مغادرته سوى الآن.

ويرأس السفارة الفلبينية في سول حاليا كريستيان دي جيسوس كقائم بالأعمال.

وقالت: "الوزارة ملتزمة بضمان تحقيق العدل في هذه القضية. ولاتزال أيضا ملتزمة بتطوير والحفاظ على بيئة عمل يتم فيها معاملة كل العاملين باحترام وكرامة وخالية من أي شكل من أشكال التحرش".

وبحسب تقرير أصدرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، التي لم تذكر أيضا اسم السفير السابق، وضعت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) السفير على قائمتها الحمراء وطلبت من الدول الأعضاء المساعدة في تحديد موقعه والقبض عليه.

ولم تعلق وزارة الخارجية في مانيلا على التقارير بأن السفير السابق يتهرب من سلطات إنفاذ القانون.