 كونا: الإطفاء تسيطر على حريق بمحيط مطار الكويت الدولي - بوابة الشروق
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كونا: الإطفاء تسيطر على حريق بمحيط مطار الكويت الدولي

هديل هلال
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 6:54 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 6:54 م

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، عن تمكن ستة فرق من السيطرة على حريق اندلع في مبنى تابع لإحدى الشركات الغذائية في محيط مطار الكويت الدولي، دون وقوع أي إصابات أو تأثير على حركة الطيران.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء السبت، قالت الإطفاء إنها تلقت بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات في تمام الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي، بنشوب حريق في المبنى المذكور.

وأضافت الإطفاء الكويتية أن فرق الإطفاء أسرعت إلى مكان الحادث، مشيرة إلى السيطرة على الحريق وإخلاء المكان خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الساعة الواحدة.


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