متحدث الحكومة الإيرانية يأمل في إلغاء أحكام بالإعدام بحق متظاهرين

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أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم السبت عن أمله في إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة متظاهرين شبان إيرانيين .

وجاءت تصريحات على ربيعي عقب احتجاج هائل عبر الإنترنت ردا على الاحكام بالإعدام.

وكتب ربيعي في مقال افتتاحي اليوم السبت في صحيفة "إيران" اليومية: "يجب احترام رد الفعل الهائل والعاطفي في نفس الوقت من جانب المواطنين".

وتوقع ربيعي أن يمضي رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي قدما في القضية "بنية طيبة ورحمة بالإضافة إلى وضع القواعد القانونية في الاعتبار".

وتحت هاشتاج "لا للإعدام" لجأ الملايين من الإيرانيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على أحكام الإعدام. ويبدو أن النظام القضائي ابدى بعض الاهتمام ، حيث أنه تم السماح لمحامي الشبان الثلاثة بالتقدم باستئناف حتى رغم تأكيد المحكمة العليا لأحكام الإعدام وبالتالي أصبحت ملزمة قضائيا.

تأتي المظاهرات بعدما قال المتحدث باسم وزارة العدل غلام-حسين إسماعيلي إن المحكمة العليا أكدت إنزال عقوبة الإعدام بحق أمير حسين إم ومحمد أر وسعيد تي يوم الثلاثاء.

ويقول خبراء القانون إنه بمجرد تأكيد المحكمة العليا لعقوبة الإعدام فإنها تصبح نهائية ولا يمكن إلغاؤها!.

وكان إسماعيلي قد رفض النقض بشأن عقوبة الإعدام في مؤتمر صحفي قائلا إن الرجال هم زعماء عصابات وأضرموا النيران في عدد من المباني ومنشآت النقل.

وأضاف إسماعيلي أن الرجال كانوا سجلوا أفعالهم على هواتفهم الذكية، واطلعت المحكمة على الأدلة.

وشهدت إيران أياما من الاضطرابات بعد زيادة في أسعار الوقود في نوفمبر 2019. وقمعت قوات الأمن التظاهرات بعنف.