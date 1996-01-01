علّق كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على تصريحات ليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني، بعد الخسارة أمام أوساسونا الجولة الماضية، وضياع لقب الليجا.

ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» رد سيتين على تصريحات ميسي، حيث قال:" هناك أشياء نتفق عليها وأخرى لا، لكن هذا طبيعي، إنه محقًا في أننا لو لعبنا بشكل سئ مثل بعض المباريات، فلن نحقق شيئًا".

وأضاف:" ولكن كانت هناك بعض الأوقات الجيدة، وندرك جميعًا أننا بحاجة أن نتحسن، وأن نكون أكثر إتساقًا، فلو فعلنا ذلك مثل مباراة فياريال، حيث سارت كل الأمور بشكل جيد، فيمكننا الفوز بدوري الأبطال، إذا بذلنا أفضل ما لدينا يمكننا التتويج بالبطولة".

وتطرق للحديث عما إذا كان يشعر بالتمييز من خلال كلمات ميسي، قال سيتين:" لا على الإطلاق، فجميعنا نقول أشياء يساء تفسيرها والأخرين نفس الشئ، إنها طبيعة الحياة اليومية ولا أعطيها المزيد من الأهمية، فنحن جميعًا بحاجة للراحة، من أجل صفاء الذهن والعقل، وسنحاول التفكير بذلك المنطق".

وعن اجتماعه مع جوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة أكد سيتين :"من الطبيعي أن تكون هناك اجتماعات من هذا النوع، فالقلق الذي لدينا جميعًا من أجل التحسن والتطور هو دليل على أننا نحاول إيجاد حلول، فالإجتماع ركز على الإعداد للمستقبل، لأننا جميعًا أننا لدينا تحديًا كبيرًا أمامنا".

وعن مسألة تقدمه بالإستقالة من تدريب برشلونة، أوضح سيتين:" في اليوم الأول الذي وصلت فيه لبرشلونة قلت انني سأستمتع حتى اليوم الأخير، سأستمر في الإستمتاع على الرغم من الظروف المحيطة، ولم أفكر يوما أن ذلك سيكون سهلًا، فالهزيمة دائمًا خيار يجب أن نتخطاه، فأنا لا أعيش شيئًا لم يسبق أن عشته من قبل، ولم أشعر في أي وقت أن لدي رغبة في الرحيل".