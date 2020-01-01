جلسة ثانية موسعة للقمة الأوروبية في بروكسل

اجتمعت قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة في بروكسل ثانية اليوم السبت في جلسة موسعة، وذلك بعد انقطاع دام ثمان ساعات.

وقال المتحدث باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، مساء اليوم السبت على موقع تويتر إن مأدبة العشاء التي تضم 27 رئيس دولة وحكومة بدأت بالفعل.

وكان ميشيل حاول من قبل بالتعاون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إيجاد حل للنزاع بشأن حزمة إعادة البناء في الاتحاد الأوروبي التي رصد لها مليارات اليورو.

وتدور المفاوضات منذ ما قبل ظهر أمس الجمعة بشأن حزمة معونات مالية لتجاوز الأزمة الراهنة تتضمن 1.8 مليار يورو يسعى الاتحاد الأوروبي بها إلى تجاوز الركود التاريخي الناتج عن أزمة كورونا.