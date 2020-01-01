مظاهرة ضد عنف الشرطة والعنصرية في برلين

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شارك أكثر من 1500 شخص، اليوم السبت، في مظاهرة تندد بالعنصرية وعنف الشرطة بالعاصمة الألمانية برلين.

واحتشد المشاركون عند سارية النصر وسط برلين وتوجهوا في مسيرة إلى إصلاحية موابيت التابعة للشرطة.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة التي رفعت شعار "ألمانيا بها مشكلة عنصرية" بحوالي 1600 شخص، وكان منظمو المظاهرة ذكروا في الأصل أن ثلاثة آلاف سيشاركون فيها.

ورفع المتظاهرون ملصقات ولافتات كتب عليها شعارات بالإنجليزية مثل "العنصرية تقتل نفسيا وبدنيا وعالميا"، و "تخلصوا من العنصرية".

وقال أحد مراسلي وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المتظاهرين كانوا مهتمين بمراعاة الحد الأدنى من التباعد المكاني الموصى به على خلفية الحماية من عدوى جائحة كورونا وقدره متر ونصف متر وارتدى القسم الأكبر منهم أقنعة حماية الفم والأنف.