إحالة دعوى اتهام رامز جلال ومالك «إم بي سي» بالسرقة الفكرية للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنح العجوزة اليوم السبت، إحالة دعوى اتهام الفنان رامز جلال، ومالك قنوات أم بي سي بسرقة فكرة البرنامج الرمضاني من كاتبة شابة لرئاسة المحكمة لاتخاذ شئونها لإحالة القضية للمحكمة للاقتصادية لعدم الاختصاص النوعي.

جاء قرار المحكمة، اليوم السبت، التي حضرها محاميان عن رامز جلال، وحضر صلاح بخيت، المحامي بالنقض، عن الكاتبة الشابة صاحبة فكرة برنامجه الرمضانى.

وجاء بالدعوى قيام رامز ومالك القناة بالاعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وأضافت الدعوى أن الكاتبة تمتلك فكرة البرنامج وتواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج للتعاون معها وأخذوا فكرتها المسجلة والمحمية وفقا لقانون الملكية الفكرية وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الكاتبة واعتقدوا أن الفتاة صاحبة الفكرة صيد سهل وأنها لم تقم بتسجيل فكرتها المكتوبة واستغلوا سعيها لكسب فرصة المشاركة في العمل الفني وأوهموها بأنهم في طور اختيار فكرة العمل من بين أفكار عديدة مكتوبة ومقدمة من المتسابقين على نيل تلك الفرصة ليقوموا بالاعتداء على حقها في المصنف المذكور.