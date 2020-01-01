 الشرطة: تعرض شخصين للطعن بوسط لندن - بوابة الشروق
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الشرطة: تعرض شخصين للطعن بوسط لندن

رويترز
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 5:03 ص | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 5:03 ص

قالت الشرطة البريطانية إن شخصين تعرضا للطعن يوم الجمعة في الحي المالي بلندن وأصيبا بجروح من غير المعتقد أنها تشكل خطرا على حياتهما.

وقالت شرطة لندن في بيان إن ”رجال الشرطة يتعاملون حاليا مع حادث منفرد في برودجيت سيركل تعرض فيه شخصان للطعن“.

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