إعادة انتخاب رئيس وزراء سلوفاكيا السابق رئيسا لأكبر حزب معارض في البلاد

أعاد أكبر حزب معارض في سلوفاكيا اختيار رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو رئيسا له.

وأعلن فيكو / 55 عاما/ بنفسه اليوم السبت في براتيسلافا أن حزبه " الاتجاه الديمقراطى الاشتراكى " اختاره خلال مؤتمر عام عقده لهذا الغرض.

وكان لا بد من عقد المؤتمر بعد مرور 5 أشهر من هزيمة الحزب البرلمانية نهاية فبراير الماضي بسبب انشقاق العديد من قادة الحزب عنه في يونيو الماضي.

وانشق عدد من الشخصيات البارزة بقيادة رئيس الحكومة الأسبق بيتر بيليجريني ومن بينهم ثلاثة من مجموع خمسة نواب لرئيس الحزب منذ تشكيله حتى الآن إثر تلك الهزيمة.

وكان حزب " الاتجاه الديمقراطى الاشتراكى " الذي أسسه فيكو عام 1999 أقوى حزب في سلوفاكيا لمدة طويلة وكان يتمتع حتى الآن وحده بأغلبية مطلقة في بعض الأوقات داخل البرلمان.

إلا أن الحزب انهار بسبب أزمة عاصفة بعد أن تكشفت فضائح فساد عديدة إثر مقتل الصحفى الاستقصائى يان كوسياك وزوجته في فبراير 2018.