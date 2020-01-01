إيرلندا تسجل حالتي وفاة و21 إصابة جديدة بكورونا وتعتزم رفع قيود السفر

أعلن فريق الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة في إيرلندا اليوم السبت، تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا إلى جانب حالتي وفاة.

وتعتزم الحكومة الإيرلندية، يوم الاثنين المقبل، اتخاذ قرار بشأن تخفيف قيود السفر من وإلى بعض البلدان مع نشر قائمة بالدول الآمنة للسفر، والتي لا يضطر المسافرون العائدون من تلك الدول إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا.. حسبما أوردت صحيفة "إيريش تايمز" الإيرلندية.

وكان فريق الطوارئ أعلن - أمس - تسجيل 34 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد من الحالات اليومية المؤكدة في أكثر من شهر.

وتعتبر إيرلندا من الدول التي نجحت في "تسطيح منحنى" انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولم تعد تتوقع ذروة في الإصابات، بحسب تصريح لكبير الأطباء الإيرلنديين.