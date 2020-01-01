 وزيرة الصحة: نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي لا تزيد عن 20% - بوابة الشروق
الأحد 19 يوليه 2020 12:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزيرة الصحة: نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي لا تزيد عن 20%

هدى أمين
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 11:34 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 11:34 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ذروة الوباء يتم تحديدها بشكل تاريخي بعد تخطي مرحلتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أنه «رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بكورونا حول العالم، فإن حدة المرض وشراسته انخفضت»، لافتة إلى أن «نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي وصلت منذ أربعة أسابيع لـ97%، وفي الفترة الحالية لا تزيد أبدًا عن 20%، وهو ما يعني أن نسبة المصابين الذين يحتاجون أجهزة تنفس صناعي انخفضت، ما يؤكد أن شراسة الفيروس انخفضت».

وأوضحت أن الموجة الأولى للفيروس تكون عنيفة، ومن ثم تقل حدة المرض في الفترة التي تليها، معقبة: «أصعب مرحلة عدت في العالم كله».

ونوهت بأنه حال حدوث موجة أخرى من كورونا في أي بلد، فلن تكون أسوء من الموجة الأولى؛ لأن الأنظمة الصحية في كثير من الدول لم يكن لديها خبرات في التعامل، فضلًا عن أنه مرض مستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 698 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 87 ألفًا و172 إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك