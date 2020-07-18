مقتل 3 مدنيين و7 مسلحين في اشتباكات بكشمير

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قتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، عندما فتحت قوات باكستانية النار عبر خط المراقبة في منطقة كشمير المتنازع عليها، طبقا لما ذكرته الشرطة اليوم السبت، فيما قتل سبعة مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن.

واستهدفت قوات باكستانية مواقع وقرى هندية على طول خط المراقبة بمنطقة "بونش" باستخدام قذائف هاون وأسلحة رشاشة مساء أمس الجمعة.

وقال مسؤول الشرطة المحلية، راميش أنجرال إن قرويا وزوجته وابنه قتلوا ، عندما سقطت قذائف على منزلهم.

وذكر مسؤولون بالجيش الهندي أن قوات باكستانية بدأت إطلاق نار "غير مبرر" في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار عام 2003، بين الدولتين وردت قوات هندية.

وقالت الشرطة إن أربعة مسلحين قتلوا صباح اليوم السبت في عملية ضد المتمردين في منطقة شوبيان.

وتعرضت قوات الأمن التي كانت تجري عمليات بحث لإطلاق نار من جانب المسلحين، الذين كانوا يختبئون داخل منزل، مما أدى إلى نشوب تبادل لإطلاق النار قتل خلاله أربعة مسلحين.

وجاء الاشتباك بعد أقل من 24 ساعة من عملية مماثلة في منطقة كولجام، قتل خلالها ثلاثة مسلحين، من بينهم قائد بارز بجماعة "جيش محمد"، طبقا لتقارير إعلامية.