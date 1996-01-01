 بالفيديو.. المحيط يأكل الساحل في بلدة أسترالية.. ويجبر سكانها على مغادرة منازلهم - بوابة الشروق
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بالفيديو.. المحيط يأكل الساحل في بلدة أسترالية.. ويجبر سكانها على مغادرة منازلهم

نور رشوان
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 12:09 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 12:09 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد تدمير المد البحري لتربة الساحل في بلدة وامبرول، بالقرب من مدينة سيدني الإسترالية.

وتسببت هذه الكارثة في مغادرة عدد كبير من السكان لمنازلهم، بعد اقتراب المحيط من خط المنازل. 

 


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