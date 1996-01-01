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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد تدمير المد البحري لتربة الساحل في بلدة وامبرول، بالقرب من مدينة سيدني الإسترالية.

وتسببت هذه الكارثة في مغادرة عدد كبير من السكان لمنازلهم، بعد اقتراب المحيط من خط المنازل.