تعرض مسرحية "ليلتكم سعيدة" الخميس المقبل 23 يوليو الجارى على قناة وزارة الثقافة بموقع اليوتيوب.

العرض يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو إنتاج مشترك بين فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وفرقة مسرح المواجهة برئاسة الفنان سامح بسيوني، ومأخوذ عن القصة القصيرة "مغنية الكورس"، للأديب الروسي أنطون تشيكوف.

والعرض المسرحي من بطولة كل من: "محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام"، ألحان المهدي، ديكور عمرو عبد الله، أزياء هالة الزهوى، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، تعليق الفنانة القديرة "سميرة عبد العزيز" كتابة وإخراج خالد جلال.