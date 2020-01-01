مصانع تبدأ التعاقد مع منصات إلكترونية لتسويق منتجاتها

بدأت مجموعة من المصانع التعاقد مع منصات الكترونية لتنشيط مبيعاتها ومواجهة الركود الذى يضرب الاسواق منذ اندلاع جائحة كورنا.

كذلك نجح اكثر من مجلس تصديرى فى التعاقد والمشاركة فى عدد من المعارض الخارجية المقامة الكترونيا فى محاولة اخيرة لتعزيز تواجد المصانع فى الاسواق الخارجية، ومحاولة تعويض وخلق فرص بديلة لتصدير منتجاتهم، وتعويضهم لجزء من الخسائر التى تكبدتها تلك المصانع جراء جائحة كورونا.

خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين قال ان الجمعية بصدد اطلاق مجموعة متكاملة من البرامج الرقمية لتعزيز قدرات قطاع الصادرات، وخدمة مجتمع المصدرين وهو ما يساعد المصانع على تسويق منتجاتها فى ظل الظروف الصعبة والمتغيرات التى وجدتها ازمة كورنا.

وقال الميقاتى اننا سنوفر للمصدرين المصريين مجموعة متكاملة من البرامج الرقمية تمكن جميع القطاعات الصناعية من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة حول العالم بداية من الشهر الجارى إلى نهاية شهر ديسمبر 2020.

يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لاطلاق اكبر منصة الكترونية تضم الآلاف المصانع لعرض وبيع المنتجات المحلية التى تنتجها المصانع فى السوق وذلك فى اطار خطة لتوفير بدائل لتنشيط السوق التى تعانى الركود منذ فترة كبيرة.

محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر قال إن هناك العديد من المصانع فى المدينة بدأت بالفعل فى تسويق منتجاتها الكترونيا، هناك توجة كبير من اغلب المصانع للمشاركة فى المنصة الالكترونية لمواجهة ركود الاسواق.

مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة كشفت عن تعاقد المجلس على مشاركة 11 شركة مصرية فى معرضGlobal Apparel Sourcing Expo USA 2020 المنعقد إلكترونيا على مدار 30 يوما خلال الفترة من 15 يوليو حتى 14 أغسطس 2020 وذلك بهدف دعم مصدرى الملابس الجاهزة وتعزيز تواجد المصانع المشاركة بالأسواق العالمية.

وأضافت أن المعرض يهدف إلى توفير بديل لمعارض الملابس الجاهزة الملغاة بمختلف الأسواق العالمية وخلق فرص تصديرية جديدة ومستدامة تعويضا للخسائر التى تسببت فيها جائحة كورونا إلى جانب توحيد جميع القائمين على صناعة الملابس الجاهزة.

فوزى عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، اكد على أهمية تلك الخطط والمبادرات لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب خاصة على المنتج المحلى، بهدف مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازمة.