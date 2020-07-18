تركيا: إصابة جنديين وحارس قرية في هجوم لحزب العمال الكردستاني

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أصيب جنديان وحارس قرية اليوم السبت فى هجوم إرهابى لعناصر من حزب العمال الكردستانى فى جنوب شرق تركيا، وفقا لما ذكره مصدر أمنى.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب القيود المفروضة على التحدث لوسائل الإعلام، إن عبوة ناسفة زرعها "إرهابيو" حزب العمال الكردستاني على طريق في منطقة سيمدينلي بمحافظة هكاري انفجرت أثناء مرور مركبة عسكرية عبر منطقة بوزاماك، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف المصدر أن المصابين نقلوا الى مستشفى سيمدينلى العام.

وذكرت الأناضول أنه تم شن عملية في المنطقة لاعتقال "الإرهابيين" المسؤولين عن الانفجار.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية".