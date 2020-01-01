تباطؤ وتيرة انكماش اقتصاد كولومبيا رغم تفشي كورونا

قال مكتب الإحصاء في كولومبيا اليوم الجمعة، إن اقتصاد البلاد أظهر مؤشرات أولية طفيفة على التعافي، حيث سجل انكماشا بنسبة 65ر16 في المئة في شهر مايو، مقارنة بنسبة 06ر20 في المئة في أبريل السابق عليه.

وجاءت هذه النسب المئوية مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.

وتخضع كولومبيا لحالة إغلاق تام منذ أواخر شهر مارس، لكن الحكومة بدأت في استئناف النشاط الاقتصادي في أواخر أبريل.

ووفقا لمكتب الإحصاءات، أظهرت قطاعات مثل الصناعة والتجارة والخدمات بعض مؤشرات على التحسن.

من ناحية أخرى، تتزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث أكدت وزارة الصحة 173 ألفا و206 حالات إصابة و6 آلاف و29 وفاة بالمرض حتى أمس الخميس.

وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 5ر5 بالمئة في 2020.