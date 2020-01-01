قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزراعة المصرية خلال الست سنوات السابقة شهدت نهضة غير مسبوقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الجمعة، التعاون مع دول إفريقيا في مجال الزراعة شهد أيضًا نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء عدد من المزارع بإفريقيا.



واستطرد: « مصر عادت إلى موقعها الريادي في إفريقيا، وأصبحت قلبها النابض، نتيجة للعلاقات الداخلية والخارجية مع كثير من الدول»، مشيرًا إلى أن إنشاء مزارع مشتركة في إفريقيا يهدف إلى المساعدة في نقل الخبرات المصرية وتحقيق التنمية المستدامة في القارة، فضلًا عن أن التكامل الإفريقي يثري إفريقيا ويضع مصر على طريق الاكتفاء الذاتي.



وذكر أن مصر تستقبل عاملين في القطاع الزراعي وقطاعات أخرى للتدريب في مراكز البحوث، وذلك من خلال المركز المصري للعلاقات الخارجية.



