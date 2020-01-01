 فيديو.. وزير الزراعة: توسعنا في إنشاء المزارع بدول إفريقيا خلال الـ6 سنوات الماضية - بوابة الشروق
السبت 18 يوليه 2020 12:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. وزير الزراعة: توسعنا في إنشاء المزارع بدول إفريقيا خلال الـ6 سنوات الماضية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
هدى أمين
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 12:37 ص | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 12:37 ص

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزراعة المصرية خلال الست سنوات السابقة شهدت نهضة غير مسبوقة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الجمعة، التعاون مع دول إفريقيا في مجال الزراعة شهد أيضًا نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء عدد من المزارع بإفريقيا.


واستطرد: « مصر عادت إلى موقعها الريادي في إفريقيا، وأصبحت قلبها النابض، نتيجة للعلاقات الداخلية والخارجية مع كثير من الدول»، مشيرًا إلى أن إنشاء مزارع مشتركة في إفريقيا يهدف إلى المساعدة في نقل الخبرات المصرية وتحقيق التنمية المستدامة في القارة، فضلًا عن أن التكامل الإفريقي يثري إفريقيا ويضع مصر على طريق الاكتفاء الذاتي.


وذكر أن مصر تستقبل عاملين في القطاع الزراعي وقطاعات أخرى للتدريب في مراكز البحوث، وذلك من خلال المركز المصري للعلاقات الخارجية.


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك