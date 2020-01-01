متحدث مشايخ ليبيا: سقوط الإخوان في مصر أثار حفيظة تركيا وجعلها تبحث عن مدخل آخر في شمال إفريقيا

قال عبد الكريم العرفي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن «سقوط الإخوان المسلمين في مصر أثار حفيظة القيادة التركية، وكان لابد من إيجاد مدخل آخر في شمال إفريقيا لتمكين الإخوان المسلمين».

وأضاف خلال حواره لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن هدف تركيا كان واضحًا، وهو تهديد مصر من الجهة الغربية، مردفًا: «الدعم التركي لحكومة الوفاق بدأ منذ يناير الماضي؛ بسبب الفكر الإخواني المسيطر على القيادة التركية، ومحاولة إعادة بث هذا الفكر، وإعادة الروح إلى هذه الجماعة التي بدأت تنحصر في طرابلس بعد دخول الجيش الليبي إليها».

وذكر أن «القوات المسلحة الليبية كانت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على طرابلس، إلى أن استنجدت حكومة الوفاق والمليشيات بتركيا من خلال توقيع اتفاقية غير مشروعة»، قائلًا إن ذلك ما أمكن تركيا من الدخول إلى ليبيا عبر هذه الاتفاقية، ومد جسر جوي لجلب الأسلحة والمسلحين الذين بلغ عددهم 15 ألف مسلح.