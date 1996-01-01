هنا الزاهد تتحدث عن فيلمها الجديد: «بمواصفات أجنبية»

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن فيلمها الجديد «الغسالة» المرشح للعرض في موسم عيد الأضحى المبارك ينتمى لأعمال الفانتازيا، متوقعة أن يلقى الفيلم قبولًا من الجمهور عند طرحه.

وأضافت الزاهد، أن الفيلم تم تصويره بمواصفات أجنبية سواء من ناحية الصورة أو الإخراج أو الجرافيك.

وتجسد هنا، دور معيدة في كلية العلوم بقسم تشريح الحيوانات، وتنشأ بينها وبين أحمد حاتم الذب يجسد شخصية دكتور معها في الجامعة، قصة حب تواجه العديد من العقبات، ويسجل الفيلم التعاون السينمائب الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم «قصة حب».