عضو دفاع النواب: العديد من التفجيرات التي تنفذ في مصر تكون بتخطيط من داخل الأراضي الليبية

قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدستور المصري ينص على أن رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن حالة الحرب أو يرسل قوات لخارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة البرلمان بأغلبية الثلثين.

وأضاف كدواني، خلال حواره لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن الشعب المصري يرى أن ما يحدث في الأراضي الليبية يمثل تهديدًا لأمن وسلم الشمال الإفريقي وبخاصة مصر، مشيرًا إلى وجود حالات من التسلسل المستمر من الجانب الغربي المتمثل في ليبيا، فضلًا عن أن العديد من التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تنفذ داخل مصر تكون بتخطيط من داخل الأراضي الليبية.

وأوضح أنه حال وجود قرار بالتحرك العسكري من قبل رئيس الجمهورية، فإن هذا القرار يعرض على مجلس النواب مع إيضاح المسببات التي تقنع أعضاء المجلس؛ لأن قرار الحرب قرار مصيري يتحمله الشعل كله، متابعًا أنه بناء على اقتناع أعضاء مجلس النواب تتم الموافقة على قرار الحرب.

وأكد أن كل ما يحدث في الأراضي الليبية يتم رصده لحظة بلحظة ونقله للقيادة السياسية المصرية، مستطردًا: «مصر على وعي كامل بما يحدث في ليبيا، وبالمتغيرات الدولية والتدخلات الأجنبية التي تساهم في إزكاء الموقف المتأزم هناك».

وذكر أن مصر تتخذ الأساليب الدبلوماسية وتتبع منهجًا للسلام، قائلًا إن مبادرة «إعلان القاهرة» واضحة للجميع ولاقت تاييدًا وتعاطفًا من جموع الشعبين الليبي والمصري والعديد من الجهات الدولية، عدا قطر، بحسب قوله.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تسعى لتحقيق السلام في ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وحماية أمنه واستقراره.