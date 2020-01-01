مستشار النمسا يقول عن النزاع المالي في القمة الأوروبية: الأمور تسير في الاتجاه الصحيح

قال مستشار النمسا، زباستيان كورتس، إن هناك تقدما ملموسا أحرزته القمة الأوروبية المنعقدة حاليا في بروكسل بشأن حزمة المساعدات لتجاوز آثار جائحة كورونا، مضيفًا: "يمكن اختصارا أن نقول إن الأمور تسير على ما يرام وتسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف كورتس أنه كان متوقعا أن نخوض صراعا صعبا ومفاوضات مرهقة، ولكنها تسير في الاتجاه الصحيح، وهذا هو أهم شيء.

ولم يشأ أن يتنبأ بتحقيق اتفاق خلال القمة التي تنتهي اليوم السبت وتضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي من عدمه، وذكر عدة نقاط يجب إيضاحها وفق رأيه منها الخصومات التي يمكن أن تحصل عليها النمسا في إسهامها في موازنة الاتحاد الأوروبي، وقال: "هذا لا يكفي بصورة نهائية، فنحن نريد أكثر من ذلك لكن التوجه صحيح".

وأوضح أنه لم يحدث اختراق في ترتيب مسألة الرقابة على الأموال التي ستقدم للدول المتضررة، كما أن تحديد المبلغ "ما يزال يحتاج إلى جهد تفاوضي".

كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قدم اقتراحا جديدا للتفاوض ما أدى إلى شيء من الحركة في الجدل الدائر بين دول الاتحاد، ويتعلق الاقتراح بحزمة مالية قدرها 1.8 تريليون يورو جديدة تشمل برنامجا اقتصاديا واستثماريا لمواجهة أزمة كورونا قدره 750 مليار يورو إضافة إلى إطار لموازنة الاتحاد الأوروبي لسبعة أعوام يضم أكثر من ألف مليار يورو.