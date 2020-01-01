التموين: استخراج البطاقات التموينية الجديدة عبر «دعم مصر» الشهر المقبل

أعلن مصدر مسئول بوزارة التموين، عن إطلاق الوزارة خدمة جديدة عبر الموقع الإلكترونى «دعم مصر»، الشهر المقبل، تمكن المواطنين من استخراج بطاقة تموين لأول مرة، وذلك لمن يسبق لهم الحصول على دعم تموينى سابقا، وهم من المستحقين.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن موقع «دعم مصر» مستمر فى تلقى الطلبات من جانب أصحاب بطاقات الدعم، يوميا، حيث يتيح الموقع إمكانية طلب تغيير محافظة صرف حصص الدعم، وإصدار بطاقات الفصل الاجتماعى عن الأسرة بسبب الزواج الحديث، وتقديم طلب الحصول على الرقم السرى وإعادة إرساله مرة أخرى من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية المسجل لدى وزارة التموين، إضافة إلى تفعيل البطاقات التموينية الجديدة، واستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد.

وأوضح أن الوزارة لا تشترط تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على موقع «دعم مصر» للحصول على الدعم، إلا أن تسجيل الرقم يمنح صاحب البطاقة التموينية فرصة الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكترونى، إضافة إلى الحصول على المعلومات الجديدة الخاصة بمنظومة الدعم، والتى ترسلها الوزارة للأرقام المسجلة لديها من فترة لأخرى، والمشاركة فى عمليات الاستقصاء التى تجريها الوزارة من خلال الموقع مثل استقصاء معرفة مدى جودة الخبز المقدم من جانب المخابز من عدمه.

ولفت إلى أنه عند تقديم طلب من خلال موقع «دعم مصر»، يتم التواصل مع صاحب الطلب من خلال رسالة على هاتفه، ومتابعته بكل جديد فيما يخص طلبه، ومكان استلام والحصول على الخدمة التى طلبها.