لاشين إبراهيم: الاستعانة ببوابات التعقيم المستخدمة في امتحانات الثانوية بانتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تواصل مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للاستعانة ببوابات التعقيم المستخدمة في امتحانات الثانوية العامة، خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف إبراهيم خلال لقاء لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن شوقي وافق على حصول الهيئة على البوابات أمام مراكز الاقتراع، لافتًا إلى أن الاستعانة ستتم بالتنسيق بين الهيئة والوزارة.

وأشار إلى أن الهيئة سترسل مسميات المراكز الانتخابية لوزارة التربية والتعليم لوضع بوابات التعقيم على مداخلها، قائلًا إن التنسيق جارِ بين الهيئة والوزارة، بشأن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة راعت وضع كل أسرة في لجنة واحدة بالقرب من المسكن قدر الإمكان، متابعًا أنها راعت وضع اللجان في الدور الأرضي؛ لمراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر أن اللجان توفر الاحتياجات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إذا كانت المدرسة لا تسمح بوضع اللجان في الدور الأرضي بها، مشيرًا إلى أن القضاة توجهوا لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور؛ للتيسير من عملية الإدلاء بالصوت.