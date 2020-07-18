مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، في ربوع العالم، فإن الكثير من الأفراد يحرصون على غسل أيديهم بشكل متكرر سواء باستخدام المياه والصابون أو بمعقم اليدين، وهو ما يؤدي إلى تعرضهما للجفاف فضلًا عن تأثيره السلبي على الجلد؛ وإصابته بالتشقق والتقرح.

ووفقًا للدكتورة سوزان مايو، استشارية الأمراض الجلدية، فإن الغسيل المفرط يضر بسلامة الجلد كحاجز طبيعي لحماية البشرة، كما أنه يزيل الزيوت الطبيعية ويتسبب في جفاف اليدين والتهاب الجلد وتهيجه، وفقًا لـ«جولف نيوز» الأمريكي.

وحثت على اتباع بعض النصائح للاعتناء باليدين أثناء الوباء:

1ـ استخدام غسولًا يدويًا مضادًا للميكروبات

توصي الدكتورة سوزان مايو، باستخدام منظف مرطب لغسل يديك بدلاً من الصابون التقليدي، إذ يمكن أن يساعد في تنعيم وترطيب البشرة، خاصةً إذا كنت تعاني من التهاب الجلد، كما أنه مضاد للميكروبات مما يعني أنه يقتل البكتيريا، موضحة أنه من الأفضل استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا والصبار.

2ـ استخدام كريمات اليد المرطبة والخالية من العطور

ونصحت استشاري الأمراض الجلدية، أنه بعد تجفيف يديك أو استخدام معقم لليدين، يجب عليك وضع طبقة من كريم الترطيب للمساعدة في الحفاظ على تغذية الجلد وتقليل تهيجه، وتهدئة أي مناطق جافة.

3ـ وضع طبقة وفيرة من كريم اليدين للحفاظ على التغذية

وأشارت مايو إلى أن كريمات الترطيب تمنح اليدين التغذية اللازمة والنعومة، وتجعلها بمنأى عن التشقق.

4ـ ارتداء قفازات

تقول مايو، إن ارتداء القفازات سيوفر الحماية ليديك وهو مفيد بشكل خاص عند التنظيف؛ إذ أن العديد من منتجات التنظيف المنزلية تحتوي على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تضر بالجلد، مما يتسبب في التهاب الجلد، منوهة على أنه يجب ارتداء القفازات المطاطية لفترات قصيرة لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية.

وتضيف أن ارتداء القفازات بالخارج سيوفر ليديك الحماية والحفاظ عليها من جفاف الجلد، كما أن وضع طبقة سميكة من كريم اليد ليلًا باستخدام قفازات قطنية قبل النوم يمكن أن يساعد في تغذية البشرة وإصلاحها.

5ـ جفف يديك بشكل صحيح

تابعت الدكتورة، أن عدم تجفيف يديك بشكل صحيح يمكن أن يكون له تأثير على الجلد؛ لأنه يزيل الزيوت الطبيعية للبشرة عندما يتبخر، كما أن تجفيف يديك جيدًا يحد من انتقال البكتيريا والفيروسات.

أكدت مايو، أن المناشف الورقية ذات الاستخدام الواحد أكثر صحية من مجففات الأيدي الكهربائية في الحد من خطر انتقال الفيروسات، متابعة أنه في حالة استخدام مجفف اليدين لا بد من التأكد من تجفيف اليدين جيدًا حتى لا تنقل العدوى مرة أخرى إليك.

6ـ اطلب مساعدة الخبراء

وطالبت من يعاني من التهاب يديك أو تورم وحكة المستمرة، ولم تتحسن بمرور الوقت، فيجب طلب المشورة من طبيب الأمراض الجلدية.