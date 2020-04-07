 رئيس وزراء أستراليا يسعى لإلغاء جلسة برلمانية بسبب كورونا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء أستراليا يسعى لإلغاء جلسة برلمانية بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 3:14 ص | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 3:14 ص

 دفع الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا في ولاية فيكتوريا الأسترالية والاتجاهات المقلقة في نيو ساوث ويلز رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى السعي إلى إلغاء الجلسة المزمعة للبرلمان الاتحادي مطلع الشهر المقبل.

وأرسل موريسون رسالة إلى رئيس مجلس النواب للمطالبة بعدم انعقاد الجلسة المقررة في أغسطس، حسب وكالة الأنباء الأسترالية.

وذكرت الوكالة أن موريسون قام بذلك بناء على نصيحة القائم بأعمال كبير الأطباء في أستراليا، بول كيلي.

وقال كيلي إن انعقاد الجلسة سيشكل خطرا كبيرا على النواب والموظفين.

وذكر موريسون إن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل هذه النصحية.

وسجلت فيكتوريا 428 حالة إصابة يوم الجمعة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة، بينما تم تسجيل 3 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات على المستوى الوطني في استراليا إلى 116.

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