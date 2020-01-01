شهد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الجمعة، حفل الفرقة "القومية للموسيقي الشعبية"، والذي اقيم بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، في مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، وذلك بعد إتخاذ كافة إجراءات الوقايه والسلامة لكافة الحضور.

قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى والفقرات منها فقرة قدم فيها الفنان عبده زغلول أغنية "محروسة يا أرض الأحلام"، كما قدم الفنان فكري القناوي "فن المربعات بالإضافة لفقرة صعيدي، و أغنية" الوردة عطشانة" للفنانة دعاء الجيزاوي، وفقرة التنورة وقدمها الفنان اسلام صلاح، وفقرة نوبي تضمنت عدد من الأغاني النوبية للفنان سيد السمان، وأغنية " يا ما دقت" للفنانة نورا صبحي، الحفل تقديم انور مرسي، وإشراف د. أسامة زغلول.

يذكر أن الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تأسست عام 1993 علي يد الرواد: سليمان جميل وزكريا الحجاوي، وشاركت في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.