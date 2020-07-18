محاميه: صالح جمعة وقع للزمالك ؟ أضحك عندما أسمع هذا الكلام

نفى أشرف عبد العزيز، محامي صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي أن يكون قد قام بالتوقيع على عقود الانضمام لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال عبد العزيز في تصريحات لشاشة إم بي مصر :"صالح جمعة وقع على عقود الانضمام للزمالك ؟ أضحك عندما أسمع هذا الكلام".

وأضاف :"عقد صالح يمتد مع الأهلي لعامين ونصف، فكيف يوقّع للزمالك ؟ جمعة ملتزم في التدريبات ولديه عزيمة وإصرار كبيرين أن يعود للعب أساسيا في الأهلي مرة أخرى وأن يكون صانع ألعاب الفريق".

وأتم أشرف عبد العزيز تصريحاته قائلًا :"ما يجب أن نتحدث فيه الآن هو التزام صالح جمعة في التدريبات لا أكثر، لا أعرف مصدر أقاويل انضمامه للزمالك، فأنا محاميه، فهل سيوقّع في غيابي ودون علمي؟! صالح جمعة لاعبًا في الأهلي".