مجموعة العشرين تدرس تمديد العمل بتجميد مستحقات الدول الفقيرة

قدمت مجموعة العشرين، اليوم السبت، تقريرًا كاملًا حول مستجدات التزاماتها تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرة إلى إقرار 21 مليار دولار؛ لتغطية فجوة الرعاية الصحية عالميًا.

وأعلنت المجموعة، خلال اجتماع افتراضي عقد اليوم، عن دراسة تمديد العمل بتجميد مستحقات الدول الفقيرة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وأشارت المجموعة إلى أن صندوق النقد وافق على 77 طلبًا؛ للمساعدة بقيمة 80 مليار دولار، مؤكدة أن اجتماع اليوم مهد الطريق أمام خطوات التعافي المقبلة.

وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، اجتماعاً افتراضيًا، مساء السبت، وذلك لمناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية وتنسيق العمل المشترك من أجل انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام.