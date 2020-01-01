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«الصحة العالمية» تستعين بشركة علاقات عامة عالمية لمواجهة ترامب

ترامب ومنظمة الصحة العالمية
ترامب ومنظمة الصحة العالمية
د ب أ
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 12:55 ص | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 12:55 ص

 استأجرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، خدمات شركة "هيل آند نولتون ستراتيجيز" للعلاقات العامة لمواجهة الانتقادات التي تتلقاها من إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبدأت شركة "هيل آند نولتون ستراتيجيز" عملها لصالح منظمة الصحة العالمية في أول مايو الماضي، بعد نحو أسبوعين من تعليق ترامب مؤقتاالتمويل الأميركي للهيئة الصحية، التي هي جزء من
الأمم المتحدة ، وفقا لنماذج قدمت هذا الأسبوع لوزارة العدل.

وأعلن ترامب في 29 مايو الماضي أنه أنهى علاقة الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية، مدعياأن المنظمة منحازة بشكل مفرط للصين.

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