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تسببت أمواج هائلة ضربت سواحل شمال سيدنى بأستراليا، فى إجبار سكان مدينة نيو ساوث ويلز لإخلاء منازلهم، بعد أن تآكلت شواطئ وارامبل بفعل الأمواج الضخمة.

ووفقا لموقع فضائية سكاى نيوز البريطانية، فإن السكان تركوا منازلهم، بعدما تأرجحت على الحواف الرملية المقابلة للشواطئ، على خلفية ارتفاع منسوب مياه المحيط، ما أدى إلى تآكل أجزاء من منازل السكان.

وتأرجحت المنازل بعد يومين من تعرضها لموجات تصل إلى 11.6 متر (38 قدما) تصطدم بالشواطئ، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد للسياح والسباحين وراكبى المواج بالابتعاد عن المياه.

من جانبها، استدعت السلطات الأسترالية رجال الدفاع المدنى إلى الشوارع للذهاب إلى المنازل المعرضة لخطر الانهيار بسبب تآكل الشواطئ.

وقال رولف جاردا المراقب المالى فى شركة SES لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن هذا هو أكبر ضرر لتآكل الشواطئ شهده منذ 30 عاما.

وقال رجل تعرض منزله لخطر الانهيار إنه يخشى أن تغرق شرفة منزله فى البحر، مضيفا: «لم أر أمواجا تصل إلى هذا الحد».

من جانبه، قال ميتشيل هارلى، باحث فى شئون السواحل، فى جامعة نيو ساوث ويلز، إنه تم تحذير السكان قبل أربعة أيام من «التآكل الكبير فى شواطئ وارامبل».

وقال فى تغريدة: «المنازل هذا الصباح تتأرجح على الحافة. إنه يشبه مشاهدة فيلم كارثى فى حركة بطيئة».