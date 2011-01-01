الناطق باسم مشايخ ليبيا: كلمة السيسي خلال اللقاء المشترك كانت قوية تجاه القضية

قال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا، عبد الكريم العرفي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية الخميس الماضي، كلمة قوية تجاه القضية، مشيرًا إلى أنها حملت الكثير من الرسائل للشعب الليبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن مصر لن تدخل ليبيا إلا ولن تخرج منها إلا بإذن الشعب الليبي، لافتًا إلى أن «الكلمة غيرت موقف كثير من نفوس الليبيين تجاه احتمالية التدخل في شؤون ليبيا من المصريين».

وذكر أن حكومة الوفاق الليبية تحركها عقيدة أيدولوجية قيادتها الإخوان المسلمين، ذاكرًا أن «حركة الإخوان، معروفة تاريخيًا ومن خلال أفكارها والمعارك التي خاضتها في الساحة المصرية، بعدائها للقبائل والقوات المسلحة».

وأكد أن هجوم الإخوان على القوات المسلحة والقبائل بعد فبراير عام 2011، لغة قديمة للإخوان وليست جديدة، مردفا «الوفد الذي قابل الرئيس الخميس الماضي ممثل لكل مناطق ليبيا في الشرق والغرب والجنوب».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد أول أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للالتقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار: «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد».

واستقبلت القاهرة، مساء الأربعاء الماضي، وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة من بنغازي في زيارة لمصر، لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.