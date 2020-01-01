قالت آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن «المرأة عليها أن تكون حريصة على احتواء أبنائها والظروف المحيطة بهم من الإعلام أو الشارع أو المدرسة»، مردفة: «الأبناء في السن المبكر محاطون بكم من الثقافات الدخيلة والغربية على الموروث الثقافي».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام هوانم»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «الأسرة تنازلت عن هذا العمل والجدية وانشغلت بأمور أخرى غير مسؤولية التربوية النفسية والأخلاقية والاجتماعية لأولادها»، معقبة: «الأمومة حنان وليست مجرد إطعام فم».

وتابعت: «نشأت أمور عجيبة في البيوت تقليدًا للغير، واستسهلًا لأمر ما، والانشغال من الآباء والأمهات»، مشددة على أهمية ما وصفته بـ«المراجعة النفسية الشديدة لكيفية استعادة أمومة الأمهات والجدات اللواتي لا تغفل عينهن الساهرة عن أي سلوك للبنت أو الولد».

واستطردت عضو مجلس النواب، أن «أمهات الأجيال السابقة كانوا لا يقرأون ويكتبون، ومع ذلك قدموا للمجتمع أعظم الرجال والساسة، ومن يلقبوا حقًا بكلمة الرجل»، موضحة أن هذا الدور خفت لغياب دور الأم الواعية لدور الأمومة.

وشددت على أهمية «النضج والوعي والاتزان والتوازن وعدم الإسراف في التعامل مع الأبناء»، متابعة: «المرأة عليها أن تعرف كيف تثبت هذا المفهوم في إطار متوازن وليس به شدة أو رعونة».