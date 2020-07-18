قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، إنه تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 65,53 مليار دينار جزائري لمكافحة جائحة "كورونا" في البلاد.

وأضاف بن عبد الرحمن - في تصريحات اليوم السبت- أن هذا المبلغ يشمل 12,85 مليار دينار مخصصة لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12,64 مليار دينار موجهة لوزارة الصحة.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 24,39 مليار دينار للتعويضات الاستثنائية للموظفين لتشجيع وتحفيز الموظفين العاملين في إطار مكافحة الوباء والحماية منه خاصة في قطاع الصحة (16,5 مليار دينار) والداخلية والمالية والدفاع الوطني (7,75 مليار دينار).

وأوضح أنه بلغت قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية "رمضان 2020" ما يزيد عن 22 مليار دينار.. بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المحتاجة 24,7 مليار دينار.

وأشار وزير المالية الجزائري إلى أن المبالغ الموجهة لمساعدة وإجلاء المواطنين إلى الجزائر فقد وصلت إلى 3,32 مليار دينار، موضحا أنه تم تخصيص مبلغ قدره 271 مليون دينار موجهة للتعاون الدولي من بينها 258 مليون دينار مساهمة في صندوق تدخل الوحدة الإفريقية ضد وباء فيروس "كورونا".