بعد فترة طويلة قضتها دبي في إغلاق المقاهي ومنع الشيشة كغيرها من الدول العربية ودول العالم ضمن الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد، قررت بلدية دبي إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة في الإمارة، بدءاً من السبت 18 يوليو الجاري، ووضعت إجراءات وتدابير احترازية ملزمة.

وأصدرت البلدية تحذيرات وشروط وجهتها إلى جميع الأماكن المخصصة للتدخين وتقديم الشيشة في إمارة دبي، أبلغتهم بالسماح بتقديم الشيشة وفق ضوابط الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة، كتنظيف وتطهير أجزاء الشيشة قبل وبعد كل زبون، واستخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد، وعدم السماح باختبار الشيشة من قبل الموظفين قبل التقديم للعميل.

عودة الشيشة لمقاهي دبي أثارت جدلا وسخرية في الدول العربية، التي لا تزال الشيشة ممنوعة فيها ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس، وأطلق السعوديين هاشتاج "نبغي الشيشة زي دبي"، طالبوا من خلاله بإعادة الشيشة لمقاهي المملكة كما فعلت إمارة دبي، ولاحقا انضم للهاشتاج مواطنين من معظم الدول العربية يطالبون السلطات بإعادة الشيشة للمقاهي على غرار قرار الإمارات.

وشارك حساب يحمل اسم "ميس" الهاشتاج وأرفقه بمقطع فيديو ساخر لرجل خليجي يقول "الليلة أو بكرة تحرك"، في إشارة للمطالبة بعودة الشيشة للمقاهي في دولته الليلة أو غدا.



ونشر حساب سعودي يحمل اسم "أبو ديفيد" مقطع فيديو ساخر يعود لفيلم مصري يستنكر فيه الممثل محمد عبدالرحمن مذاق كوب الشاي ويلقيه بعيدا، ويقول "إيه القرف دا ياجدعان في إيه".

فيما شارك مواطن سعودي يدعى محمد داغستاني الهاشتاج وأرفقه بمقطع فيديو ساخر ومنتشر لشخص يجلس على سريره ويتحدث في الهاتف ويقول "الله يخليك تكمل تكمل"، في إشارة إلي أن إعادة الشيشة لمقاهي السعودية سيكمل فرحتهم بإنهاء الإغلاق والحظر.

وأعاد عدد كبير من المواطنين نشر مقطع فيديو شهير للفنان عادل إمام في فيلم "السفارة في العمارة"، وهو بيده الشيشة ويعقب على حديث على التلفاز قائلا "طب والله الراجل دا بيقول كلام زي الفل"، في إشارة إلي مطلق الهاشتاج "نبغي شيشة زي دبي".



وقال حساب يحمل اسم "إي دي": "يفتحون المولات والمجمعات والحلاقين وجت على الشيشه قالو تنقل العدوى".

وطالبت حسابات لمواطنين عدة من دول عربية مختلفة عبر المنشورات الساخرة والجدية بالسماح بعودة الشيشة في بلادهم على غرار قرار إمارة دبي الأخير بإعادة الشيشة للمقاهي.



فيما نشر مواطنين آخرين منشورات ساخرة وجدية لرفض عودة الشيشة واستنكار الهاشتاج الذي انطلق لإعادتها إلى المقاهي.

ونشر عوبد مقطع فيديو لإمام مسجد يتحدث بشدة قائلا "توبوا توبوا توبوا" موجها حديثه لمطلقي الهاشتاج والمطالبين بعودة الشيشة للمقاهي.

#نبغي_الشيشه_زي_دبي موصلين العلم ترند و انتو من موشين فقدتو 😂 pic.twitter.com/Wx0RVcaidE — عوبد . (@i0oo2) July 18, 2020



ونشر أبو مشاري مقطع فيديو لمواطن يوعي الناس بخطورة التدخين بطريقة مؤثرة قائلا "الدخان يا إخواني الموت البطئ" قبل أن يتحول الفيديو لأغنية ساخرة.

وقالت فالونا مستنكرة مطالبات عودة الشيشة "لا والله وإيش ذنبهم إلي محافظين على صحتهم يستنشقون تدخين سلبي ويخربون صحتهم اللي بيشيش يشيش في بيته وقدام عياله بكيفه"، وأضاف ألويس عطيه "ونبغي الحشيش زي هولندا والهيروين زي كولومبيا".

#نبغي_الشيشه_زي_دبي

لا والله وش ذنبهم الي محافظين على صحتهم يستنشقون تدخين سلبي ويخربون صحتهم الي بيشيش يشيش في بيته وقدام عياله بكيفه — Flooona (@aollff) July 18, 2020

وقال حساب يحمل اسم "ون تو": "الشيشة تزيد حالات كورونا وغير كذا تجيب أمراض احنا في غنى عنها، أنا أقول لكل من يشيش يبطل أحسن له".