القوات العراقية تبدأ عملية أمنية لتعقب عناصر داعش بمحافظة ديالي

ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن القوات الأمنية في محافظة ديالى ، بدأت اليوم/ السبت/ عملية أمنية لتعقب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في أربع مناطق بالمحافظة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن قوات قتالية من لواء 110 في الحشد الشعبي بدأت بتنفيذ محاور عملية أمنية لتعقب بقايا عناصر داعش الإرهابي في مناطق تل سليمة وقرية المعدان والطبج وأطراف بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة.

وفي سياق متصل، عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم على مخبأ ضم كدسا للعبوات ناسفة في قرية "ربيظه" بقضاء "داقوق" بكركوك وضبطت بداخله 26 عبوة ناسفة، كما تم العثور على وكر يضم مخبأ للأعتدة والأسلحة والمتفجرات في أطراف قرية "البدعة" جنوبي "كنعان" بمحافظة ديالى؛ وضبطت بداخله أربع قنابل هاون مختلفة العيارات وثلاث عبوات ناسفة، ومسطرتي تفجير، وهاونات عيار82 و60 ملم مع صفيحة هاون، وبندقية "جي سي"، وتم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها.