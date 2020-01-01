مياه سوهاج تبحث استخدام نبات علف الفيل في تحسين مياه الصرف الصحي المعالج

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قال اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه جارى تنفيذ تجارب حقلية لزراعة نبات علف الفيل بالأراضي الرطبة بالمناطق المتاخمة لبرك الأكسدة بمحطة معالجة صرف صحى جرجا ومحطة معالجة صرف صحى طهطا لتحسين مياه الصرف الصحي المعالج.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم الاستعانة بالدكتور هلالي عبد الهادي هلالي مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتنفيذ تلك التجارب الحقلية وبمشاركة المراكز والجهات البحثية بجنوب الصعيد لرفع كفاءة وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي بنظام برك الأكسدة ولتحسين مواصفات السيب النهائي.

وأشار بدرى إلى أنه تم اختيار نبات علف الفيل لقدرته الفائقة على تحويل محتوى مياه الصرف الصحي المعالج من العناصر السمادية الرئيسية والصغرى داخل مجموعها الخضري هذا، بالإضافة إلى استهلاكه المرتفع لمياه الصرف الصحي المعالج ومغذيات التربة وكذلك لأنه نبات ذات عائد اقتصادي.