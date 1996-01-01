مذيعة أوكرانية تفقد سنها الأمامية على الهواء مباشرة

تختلف المواقف التي قد تحدث خلال البث التلفزيوني المباشر، ما بين خلل فني أو سلوك غريب للضيوف، لكن ما حدث مع الأوكرانية ماريتشكا بادالكو لم يكن متوقعا.

فقد واجهت بادالكو، وهي قارئة لنشرات الأخبار، موقفا محرجا هذا الأسبوع عندما سقطت سنها الأمامية فجأة أثناء تقديم إحدى النشرات.

واستطاعت بحرفية كبيرة التقاط السنّ بيدها وواصلت تقديم النشرة.

وكتبت على إنستغرام :"اعتقدت بصراحة أن الحادث لن يمر دون أن يلاحظه أحد".

وأضافت تعليقا على مقطع فيديو أثناء سقوط السن "ولكننا لم نتوقع قدرة المشاهدين على ملاحظة الواقعة".

وكشفت بادالكو أنها احتاجت إلى إصلاح سنها قبل نحو 10 سنوات، بعد أن تسببت ابنتها في كسره عن طريق الخطأ.

ورغم أن القناة الإخبارية لم تنشر الفيديو في البداية على موقع يوتيوب، قالت بادالكو إنها سعيدة بقدر الدعم الذي تلقته.

وأضافت: "حافظوا على الهدوء في جميع الحالات".

"أراكم غدا في الصباح".